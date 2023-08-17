美國加州竊盜犯罪猖獗，繼上週一連發生2起購物中心「快閃搶劫」案，週一（14日）又有一名男子在光天化日之下搶奪皮包，甚至將受害者拖行了10公尺，惡行惡狀全被一旁的民眾記錄下來。

根據洛杉磯KTLA電視台、美國CBS新聞、《每日郵報》17日報導，這起事件發生在洛杉磯當地時間上午11時30分左右，地點為哈仙達崗（Hacienda Heights）社區一間銀行外。一名75歲的亞裔婦人領完錢，剛剛踏出銀行時，就被埋伏在一旁的非裔男子盯上，二話不說伸手就要搶她的皮包。

An African-American male violently assaulted a 76-year-old Chinese woman in broad daylight in front of a Bank of America on Azusa Ave, across the street from the Puente Malls, also known as “Twin Pines Mall” from Back to the Future.@AlexVilanueva33 pic.twitter.com/IwRyaMUCbM — Asian Dawn (@AsianDawn4) August 16, 2023

不過老婦人也不甘示弱，緊緊抓住皮包不放，歹徒見狀更加大力道，狠狠把她摔翻在地，連人帶包一路拖行。可憐的老婦人背部貼著柏油路面，被拖了10公尺之遠，連鞋子都掉了，一旁民眾見狀上前，歹徒趕緊猛然一拉、搶走皮包，拔腿飛奔逃逸。

警方表示，老婦人在拖行過程中頭部撞擊地面，身上也有多處擦傷，所幸均無大礙，目前正逐漸康復中；至於歹徒的下落，當局目前仍在追查中。當地民眾表示，以往搶案都發生在夜間，現在連大白天都有，顯示治安問題日益惡化。根據洛杉磯警局數據，光是今年就發生了767起搶案，其中1/3為持槍搶劫。