在行政院政務顧問陳冠廷（中）牽線下，嘉義縣長翁章梁（左）與華電聯網副總經理杜孟郎（右）共同簽下合作意向書。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說，期待透過今天的合作啟動，引入微軟、思科的5G、AI人才培訓課程。（呂妍庭攝）

陳冠廷說，帶領國際科技大廠回來嘉義，是蛻變的展現。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府未來將與台灣思科、台灣微軟、華電聯網等3家科技領導品牌，針對南台灣智慧科技人才培育進行合作。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府與華電聯網股分有限公司今簽署合作意向書，未來將與台灣思科、台灣微軟、華電聯網等3家科技領導品牌，針對南台灣智慧科技人才培育進行合作，嘉義縣長翁章梁說，無人機發展在台灣蓄勢待發，中央政府大力支持，期待透過今天的合作啟動，引入微軟、思科的5G、AI人才培訓課程，培育南台灣高科技人才。

在行政院政務顧問陳冠廷牽線下，嘉義縣長翁章梁與華電聯網副總經理杜孟郎共同簽下合作意向書，在場還有台灣思科政府暨電信事業群總經理李正為、台灣微軟公司技術長花凱龍等人出席，會後由陳冠廷帶領台灣思科、台灣微軟、華電聯網代表與嘉義在地青農進行交流座談，並參訪當地發展智慧農業的一級產業廠商。

翁章梁說，設在嘉義縣治中心的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」將邁進新階段，軟硬體並重發展。今天來的3家廠商，都是世界有名軟體公司，或是系統整合公司，希望彼此深入合作，讓台灣無人機在世界發光、發熱，科技嘉義將實現。

陳冠廷說，帶領國際科技大廠回來嘉義，是蛻變的展現，未來透過結合縣內中正、嘉大等大學學術資源，讓嘉義縣可以與台灣思科、台灣微軟合作在亞創中心開設課程，這是深化嘉義智慧人才培育的機會，期待此次合作能培育更多數位人才。

杜孟郎對於亞創中心1年來達成的成就感到非常驚豔，表示華電作為科技系統整合廠商，一定會全力同縣府、微軟、思科等科技大廠，讓嘉義數位科技的發展更加完善。

李正為期待未來在地方科技人才的培育上，能與嘉義縣政府合作在亞創中心開設課程，並注入新的能量，將嘉義打造成世界第一級的科技城市。

花凱龍表示，推廣科技的應用與創新是微軟的使命之一，未來微軟會將數位轉型的資源，與嘉義縣目前在無人機產業投入的努力結合，並導入5G、數位科技等技術，與縣府合作讓嘉義無人機高科技產業更精進。