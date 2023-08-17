當各大醫療院所護理人員缺工，這家診所，則提供醫護人員平均每周可以休3天的待遇，且薪資、福利維持不變，將原本4周工時集中在18天內，休假時間，可以增加與家人相處，今年7月試辦以來，醫院營運績效仍維持不變。

勞動部增訂「4周彈性工時」規定，將4週正常工作時數160小時加以分配醫療保健服務業為適用勞動基準法4 週彈性工時之行業。

昕新智慧診所自今年7月開始試行彈性平均周休3日，將健康檢查量集中於4天周六及14天的平日，達到4週工作天數18天、每天8小時共144工時，平均周休3日讓員工有更多休息及陪伴家人的時間。

昕新智慧診所院長朱光恩強調，各界以為是變相放員工無薪假，但事實上，員工月全薪及福利皆維持不變，且因此還增加員工工作效益，更能兼顧家庭與工作的平衡，期許昕新智慧診所成為醫療界的幸福職場。

新光吳東進董事長表示「隨著社會轉型，數位發展下工作型態改變及員工高度重視休閒生活，工時縮短及彈性化為國際趨勢，昕新健檢效率安排受檢者時間，將檢查日集中在每個月只有18天，員工在薪資福利條件不變下平均周休三天每個月上班工作18天，既能滿足受檢者需求又能給員工較多的休假時數而機構又能有盈餘永續經營，這是一個客戶員工跟機構三贏的作法，也是創舉」

昕新智慧診所潘芸瑾護理師說，彈性周休三日可排連休可以獲得充分休息及充電，尤其現在是暑假期間，可以多陪陪家人及小孩。

昕新智慧診所邱吉汝技術員說，彈性周休三日可以跟約同事攜家帶眷一起短期旅遊，可培養感情及團隊默契。