盛保熙進一步表示，在安成完整地接手相關產品權利後，更可以運用保瑞集團CDMO代工製造的經驗技術，進行轉廠量產，藉此改善生產及供應鏈流程，進而改善整體成本結構，不僅能增加安成藥業在銷售端的獲利，同時能增加保瑞全球CDMO代工業務營收，更能將原需付給第三方代工廠之現金直接轉化成內部資金，多方面實現1+1大於2的併購效益，為保瑞集團的雙引擎成長策略奠定雙贏的優勢。

保瑞董事會決議通過將由旗下負責美國市場銷售業務的安成藥業購買美國公司Almatica Pharma/Alvogen Group旗下6個品牌產品在美國市場的相關資產，包括該產品的美國藥證、商標及相關製程技術，整體交易金額為美金3,850萬元。根據交易協議，待雙方正式簽約後，安成藥業之業務團隊將即刻接手賣方之現有合約及存貨，正式跨足全球最大藥品消費市場品牌藥業務。

Almatica Pharma為美國製藥公司，為Alvogen Group旗下專注於開發、收購和商業化品牌命名的藥品，該公司目前的產品組合涵蓋多個治療領域，包括：精神病學、疼痛管理、抗感染和心血管相關疾病。本次併購之品牌產品共有6項，包括3個心血管疾病用藥Zestril、Tenormin、Tenoertic及3個中樞神經用藥Forfivo XL、Naprelan與Fluoxetine HCL。

根據IQVIA的市場數據，上述6項藥品2022年度的美國市場銷售總額約為美金2.2億元；其中，由於原廠產品的品牌優勢及部分病患對於品牌產品之忠誠度與依賴性，使得該等品牌藥即使已面對學名藥廠商之競爭，在過去幾年仍維持相當穩定之市場份額。