全國19個縣市不動產開發公會今（17）日下午沈痛呼籲政府，打房政策不能只有加稅、加稅再加稅，只會造成年青人更加買不起房！建議政府把5年來自房市超徵所得的1.1兆稅收，用來補貼青年安心貸款，將1.775%利息降到1%，貸款額度1,000萬調高為1,200萬，貸款成數提高到9成，才是直接嘉惠於民的德政。

「建商不是房價高漲的元凶」！台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫指出，房價高漲原因眾多，除了重稅外，缺工與缺料也是主因！他以模板及水電工資為例說，近5年漲幅高達一倍，加上營建人才斷層擴大，缺工缺料使工程嚴重延宕，每建坪造價隨之翻倍。政府原定興建社宅20萬戶，用來嘉惠青年，立意良好的德政卻也因缺工缺料等問題，至今只興建2萬餘戶而緩不濟急。

黃啟倫強調，政府一再的加稅，從奢侈稅1.0到奢侈稅2.0、囤房稅1.0、囤房稅2.0、房地合一稅1.0、房地合一稅2.0各項政策；特別是房地合一稅推出後，高達20%到45%的稅率，墊高所有賣方成本，「一再加稅的結果，額外多出的稅賦反而墊高房價並轉嫁到消費者身上，造成年輕人更買不起房的困境」。

台灣省不動產公會聯合會副理事長吳國寶表示，公會肯定政府推動的「青年安心貸款精進專案」，但呼籲政府進一步推出「青年安心貸款精進專案」2.0優化版，將自民國107年迄111年這5年期間，在不動產相關稅收上超收的1.1兆，直接還稅於民，將「青年安心貸款精進專案」的1.775%利息降到1%，貸款額度1,000萬調高為1,200萬，貸款成數也應提高到9成。如此才能真正照顧到首購族，降低自備款及繳息負擔這兩個最基本的買房門檻。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，央行於6/15公布、6/16便即刻施行的第五波信用管制，將六都及新竹縣市的房貸成數從8成驟降為7成，「攸關100萬以上的房屋貸款被限縮，對於自備款本已不足的消費者而言，可謂痛中之痛」！

林正雄說，公會曾呼籲政府，預售屋禁止轉售應溯及既往，但政府以基於信賴保護原則為未採納。但此次房貸緊縮竟能溯及既往，無視信賴保護原則，央行後來雖以放寬「6/16前已向金融機構錄案者仍以8成核貸」，來解釋為並未違反信賴保護原則，但買賣雙方雖未敢挑戰央行威權，勢必難杜心有未服的悠悠之口。

林正雄還抨擊說，央行的「購買第二戶的民眾於還清第一戶貸款後即適用8成貸款」，在被外界諷為現代晉惠帝之後，又指出「第二戶可先以8成核貸但第一戶需在一年內出售」。此舉雖可解釋為央行已提出配套，「但6/16前已購買預售屋或已取得使照的準成屋貸款成數仍受限，勢必衍生大量消費糾紛」！

各縣市不動產公會認為，預售屋定型化契約保障消費者，規範「當不可歸責於雙方時由建商負責」，但建商何嘗不能主張，是消費者購買第二戶才會成為央行限縮對象？此舉更沒有考量到許多民眾購買第二戶房屋，是基於工作或家庭考量，根本與炒囤房無關。

黃啟倫表示，南北發展失衡是台灣的陳年舊疾，眼看台積電效應帶動中南部經濟量能輪轉，政府更應積極鼓勵北部青年南遷就業，購屋定居，以縮小南北城鄉發展之差異。公會衷心支持政府打擊囤房炒房的決心，也希望政府的種種舉措，都能讓台灣房地產市場更健全，房價更合理，景氣展望更穩定。