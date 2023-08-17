北極紅參涼拌時蔬，480元（2-3人份）。 （欣葉國際餐飲提供／朱世凱台北傳真）

北極紅參鑲海鮮茸欣葉小聚 540元 （每份3條）、欣葉台菜、欣葉鐘菜180元（每份1條）。（欣葉國際餐飲提供／朱世凱台北傳真）

八月初走過「立秋」，欣葉國際餐飲集結旗下欣葉台菜、鐘菜和欣葉小聚三品牌聯合演繹，推出四大海味之一的海參料理，以遠自加拿大東岸海域的「野生北極參」為食材設計菜色，運用經典的台式風味與創新手法，演繹成當代的手路台菜，七道菜式分二波段限量推出，與消費者分享屬於欣葉的食慾之秋。

旗下擁有10品牌，橫跨台菜、日本料理、馬來西亞風味、粵菜等不同菜系的欣葉國際餐飲，獨家引進加拿大野生北極參，由欣葉廚師團隊經半年的研發測試，推出7道精彩的料理。台菜烹調中不乏「乾貨」的身影，以海參為例，「泡發還原」的過程繁複且至關重要，欣葉廚師耗時四天將帶有濃郁鮮味的北極參乾，以水、手工逐步發製還原，直到脹發五至六倍大完成。處理內臟時則要巧手耐心，保留可食用的部位並確保參體形貌完整，較往常更為耗時，清洗完成後也要用蔥、薑、酒等煨出味道，才算完成前置作業。

過去海參除了烹調過程易出水難入味，且受限食材較沙多氣腥，罕以涼拌手法呈現，「北極紅參涼拌時蔬」主廚透過工序調整將北極參巧變成脆口的涼菜，可謂相當創新的表現。「北極紅參鑲海鮮茸」則是傳統酒家菜，餡料的搭配與細膩手路，慢工細活中傳統風華再現。「雙椒辣炒北極紅參」、「福菜醬悶北極紅參」不容小覷的是火侯的掌控，台菜經典的爆香可謂香氣關鍵，「頂湯鮮燒北極紅參」慢火細工的頂湯是料理的靈魂，帶來滿滿的濃醇鮮。

除了烹調手法，尤其精采的還有師傅們在「賦味」上的表現，無論是透過乾貨扁魚酥、蛋酥增鮮提香的「北極紅參燉燒白菜」，取台灣在地發酵食福菜、醃製剝皮辣椒引味的「福菜醬悶北極紅參」、「雙椒辣炒北極紅參」，純熟技藝與千變萬化的手法，為此宴席匯聚出飽滿的風味之旅。