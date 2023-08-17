台灣明年一月將舉行總統大選，展望明年的兩岸關係發展，海協會副會長孫亞夫今天表示，如果明年還是民進黨繼續執政，大陸將會堅持反對台獨的政策、反對外國勢力干涉。與此同時，大陸內部有不少檢討的聲音，認為大陸推出諸多的惠台措施但效益不大，孫亞夫認為，歸根結底，政治對立是兩岸目前最大的根本障礙。

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今天（17日）在四川成都舉行，今年的主題是「兩岸關係與民族復興」。今年的會議是新冠疫情3年解封之後，兩岸學者、大陸各地台辦官員再度聚首、面對面交流，雙方與會共計約120人。

距離明年總統大選還剩下半年時間，相較於非綠陣營仍一團混亂，民進黨已早早將賴清德定於一尊，輕鬆躺贏的機率貌似甚高。孫亞夫今天上午會後接受台媒訪問時表示，他現在也不好去評論選舉結果，不然又會被部分媒體炒作，只能說，「如果明年還是民進黨繼續執政的話，大陸會堅持反對台獨的政策，反對外國勢力干涉台海問題。」

面對自稱「務實台獨工作者」的賴清德，兩岸是否將走向兵凶戰危？孫亞夫直言，「大陸的紅線、底線確實存在，就是台灣不能搞修憲、走向法理台獨。」

明年如果是民進黨繼續執政，台灣各界憂心，「中斷ECFA」恐成為大陸工具箱裡的法寶之一，對台灣經濟造成重大衝擊。孫亞夫對此並不認同，「大陸的官方和媒體，從來就沒講過要終止ECFA，都是台灣媒體在炒作。」

面對民進黨在總統大選中贏面甚大的情況，部分大陸人士認為，這反而是促進了大陸加速統一的動力，孫亞夫對此並不認同，「這是某些人的主觀臆測，認為台獨鬧得越凶，大陸動武的合理性越高，將會加速大陸統一的時程表。我不這麼看，這是把戰爭與和平想的太簡單了。」

孫亞夫重申，大陸的對台政策還是以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一，同時絕不承諾放棄使用武力，「大陸不會輕易的放棄和平統一，也就是說，不會放棄交流合作的政策。」

與此同時，大陸近十幾年來不斷推出惠台措施，但似乎對促進兩岸統一產生的效益並不大，遭致部分大陸人士抨擊。孫亞夫認為，「不是這些惠台措施沒用，而是政治對立的根本問題沒有得到解決，導致大陸的惠台政策很難收到太多正面的效應。」

孫亞夫直言，大陸堅持一個中國原則、不承諾放棄使用武力，但被台灣民眾解讀為大陸在矮化台灣、封殺台灣、威脅台灣，「如果台灣民眾反過來想，大陸這樣做有沒有它的道理呢？」

孫亞夫表示，「你（台灣民眾）說，大陸矮化了台灣的政治地位，那就讓我們來談談台灣政治地位是什麼；你說，大陸在威脅台灣，那就讓我們來談談『軍事安全互信機制』；你說，大陸不讓台灣參加國際組織，那讓我們談談，如何在不出現兩個中國、一中一台的前提下，可以通過兩岸協商來解決台灣參加國際組織問題。實際上，在2008年到2016年之間，台灣代表團出席了世界衛生大會(WHA)和國際民航組織(ICAO)等國際組織會議。」

孫亞夫直言，上述3個問題，第一個問題比較難，是所有問題的根本，而第二個問題和第三個問題是可以談的，可以用技術手段來解決，「例如2015年11月7日，馬先生跟習先生在新加坡見面，也是在政治對立問題沒有解決的情況下，雙方彼此互稱「先生」，用技術手段來解決見面的難題。」

孫亞夫認為，「政治對立的問題不解決，台灣一般民眾不會去深究其中的道理，導致大陸的對台政策很難收到太多正面的效果。而政治對立也無法一步到位加以解決，且政治對立也可以分好幾種，有的是政權認同問題，這是政治對立中最高層次的問題，這個問題解決，兩岸就統一了。」