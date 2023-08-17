流浪東吉的爛臉貓，經愛貓人士千辛萬苦才誘捕到，但回天乏術。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

爛臉貓病情過重，救活也難以生存，最後安樂死告終。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖望安鄉東吉島上個月發現1隻流浪的爛臉貓，雖經愛貓人士跨海提供誘捕籠，由當地熱心居民及安檢弟兄鍥而不捨在昨天完成誘捕任務，並火速送到馬公本島動物醫院治療，但經獸醫診治後認為爛臉貓的鼻子都已嚴重腐爛沒了，只剩一個舌頭露在外面，散發濃濃屍臭味，整個貧血的狀況嚴重，腎功能等器官都受損，這樣嚴重病情下即使救治，後續還是活得很辛苦，在天人交戰下，最後安樂死告終。

澎湖家畜疾病防治所長吳靜芷表示，包括虎井或東吉島上有很多浪貓，都因染到嚴重的鼻氣管炎而相互傳染，造成上呼吸道、眼睛被分泌物及污物堵塞，貓咪無法覓食而死亡，然因這疾病並不像貓瘟死亡率那麼高，所以到處可見流浪貓這類似狀況。

據了解，這爛臉貓是駐地東吉島的岸巡弟兄吳祐任發現，開始進行誘捕，愛貓人士鍾彈珠獲悉後跨海提供誘捕籠以及從旁協助，才在昨天完成這不可能的任務，讓愛貓人士激動到手一直發抖，並由陳美辰奔波幫忙接送貓咪，將貓咪送至湖光動物醫院。

只是眾人千辛萬苦才誘捕到的流浪貓，在跨海送回澎湖本島治療時，發現牠的狀況遠比照片看到的還要嚴重跟棘手，散發的都是濃濃屍臭味。

獸醫的判定更是不樂觀，認為爛臉貓病情過重很痛苦，且即使醫治後臉部復原了，但後續要面臨的考驗更為嚴峻，因為鼻孔也絕對是被塞住，所以為了這爛臉貓好，醫師只好給了一個安樂死建議，讓這爛臉貓好走，因為真的太痛苦了。也因此天人交戰下，最後決定只能採取安樂死手段，結束爛臉貓悲慘的一生。