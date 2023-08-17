山下敦弘執導電影《快一秒的他》，找來清水健首度合作 。（甲上娛樂提供）

改編自國片《消失的情人節》的日版電影《快一秒的他》，由導演山下敦弘執導，宮藤官九郎執筆劇本。山下敦弘在台北電影節期間來台接受專訪，對台灣豆花讚不絕口，表示身為日本人的與岡田將生、宮藤官九郎都覺得甜豆腐很奇怪，但他卻覺得超好吃。提起跟清水健共事的過程，他表示：「後來才發現他在亞洲知名度很高，尤其女性觀眾的部分。」

《快一秒的他》找來岡田將生及清原果耶擔綱演出，另外搭上成人演員清水健。對於選角，導演坦承「大家都滿意外的，但我覺得他很適合這個角色，就沒有想太多。」另外，導演更讚美清水健工作態度認真、十分敬業，甚至常常充當現場開心果，導演開玩笑表示：「他在以前的作品都是在動的那個，這次他都不用動。」

《快一秒的他》也是清水健的大銀幕處女作。山下敦弘揭祕，清水健私下超被虐，一直主動詢問導演「為什麼不對我嚴格一點呢」、「你好像對我不夠嚴格」，甚至跟導演主動提出：「如果我太愛健身的話，也請告訴我不要練身材啊！」有趣的是，山下敦弘對於清水健在成人產業的事業不太了解，只知道清水健是個猜謎狂，十分熱中猜謎遊戲。山下敦弘直言：「就是沒看過他什麼作品，才能這麼輕鬆地主動邀約。」