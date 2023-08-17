暑假就是出遊吃美食的行程，在嘉義縣不僅有好玩的旅遊景點，更有好吃的在地美食，嘉義縣長翁章梁強力推薦，暑期別忘了來朴子吃銅板小吃，文化觀光局公開12家平價美食名單，每家都深受在地人與遊客喜愛，邀你來嘉吃好料。

朴子12家平價美食名單，每家都深受在地人與遊客喜愛（圖片來源：嘉義縣文化觀光局提供）

翁章梁表示，朴子配天宮參拜香客眾多，衍生出許多銅板小吃，如今物價上漲銅版美食價格不漲，人情味及美味依舊非常難得，歡迎大家來嘉走走之餘，前往朴子小鎮品嘗文觀局推薦的12家價格實在小吃。

嘉義縣文觀局長徐佩鈴介紹，位在朴子第一市場內常大排長龍的老店「麻糬棟」，招牌古早味麻糬包裹鹹綠豆泥及花生粉內餡，滋味鹹甜好吃，還有賣配料實在的剉冰和現打果汁等多種選擇；位在「麻糬棟」旁的八十年老店「永豐春捲冰果室」，招牌潤餅包入炒麵料多實在；同樣位在朴子第一市場內的「好友冷熱飲中心」，一碗剉冰6種配料只要30元，俗擱大碗。

朴子第一市場內的「麻糬棟」、「永豐春捲冰果室」、「好友冷熱飲中心」，還有配天宮廟口「老豆漿店」都是人氣老店。（圖片來源：嘉義縣文化觀光局提供）

徐佩鈴說，配天宮廟口「老豆漿店」是人氣早餐店，香酥招牌燒餅常常剛出爐就搶購一空；沒有招牌的傳統早餐店「手工蛋餅現桿餅皮」，軟Q嫩口富含獨特香氣，人潮絡繹不絕。除了早餐，六十年老店「賜伯肉圓」一顆只要35元，還附免費柴魚湯，每道好料都不能錯過。

飄香超過百年的老店「鴨肉儀祖傳當歸鴨」，中藥湯頭濃郁，微帶煙燻鴨肉香嫩好吃；位在朴子天公壇旁的「真好味小吃」，大推招牌鴨魯飯，便當鴨肉魯肉各半風味獨特，還有在地人都愛的「虎兒油飯」，充滿古早味的油飯搭配鹹香肉燥，簡直人間美味。

「手工蛋餅現桿餅皮」、「賜伯肉圓」、「鴨肉儀祖傳當歸鴨」、「真好味小吃」，正餐、點心都包辦。（圖片來源：嘉義縣文化觀光局提供）

文觀局指出，炎熱的夏天最適合來碗消暑飲品，配天宮旁「阿香傳統豆花」，綿密豆花搭配碎冰保證一吃就愛上；第一市場附近的「阿胖冷飲」，以傳統大灶熬煮清涼飲品消暑解渴；鄰近第二市場，傳承三代的「一甲子豆花」，豆香濃郁口感綿密，芋圓包裹地瓜內餡，地瓜圓包裹芋泥內餡，一吃就驚豔。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

「虎兒油飯」、「阿香傳統豆花」、「阿胖冷飲」、「一甲子豆花」，吃飽還可以來個冷熱甜點（圖片來源：嘉義縣文化觀光局提供）

值得收藏朴子美食地圖（圖片來源：嘉義縣文化觀光局提供）

（圖片來源：嘉義縣文化觀光局提供）