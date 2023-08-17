小貨車就這樣大喇喇的停在紅線段開處，一旁還有三角錐前後擋住，彷彿專屬停車位一樣，引發民眾熱議。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

公所表示，承包商施工當天該車輛就停放在此，經訪查並無找到車主，因此先畫設後再補，不過近日因雨勢無法進場作業，待天氣穩定後會請里長協調車主出面移車，再將剩下的紅線補上。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員林公所表示，施工時廠商聯繫不上車主，近日因雨天無法進場作業，待天氣穩定後將請警方協助連繫車主，補上剩下紅線。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市有民眾發現，市公所在擺塘巷一路口畫設紅線時，唯獨繞過其中一台小貨車沒畫，紅線從車頭斷掉以後，接著從車尾才畫出來，質疑是不是車主後台很硬，不怕罰也不怕拖吊；對此施工的員林公所表示，施工時廠商聯繫不上車主，近日因雨天無法進場作業，待天氣穩定後將請警方協助連繫車主，補上剩下紅線。

彰化縣員林市新生路與擺塘巷口路邊一整排紅線區，沒人敢違停，唯獨轉彎處這條紅線突然斷開，整個消失不見，小貨車就這樣大喇喇的停在紅線段開處，一旁還有三角錐前後擋住，彷彿專屬停車位一樣，引發民眾熱議。

當地民眾表示，該轉彎處原本沒有紅線，經民眾反應才畫上，此車輛已經停很久了，輪胎也些微洩氣，到底要多大的後台才能這樣停車，就連公部門畫紅線也要繞過它，也質疑相關單位這樣也能驗收通過，真的很離譜。

對此施工的員林市公所表示，日前有民眾陳情該路段車輛違停情況嚴重，會勘後依規定畫設紅線，承包商施工當天該車輛就停放在此，經訪查並無找到車主，因此先畫設後再補，不過近日因雨勢無法進場作業，待天氣穩定後會請里長協調車主出面移車，再將剩下的紅線補上。

公所強調，該路段原本沒有畫設紅線或紅線不清楚，不過依照規定路口轉彎處10公尺不能停車，因此將請警察單位查明車主電話後通知車主移車，若車主再不移車，將請警方依發舉發、拖吊。強調無論有無紅、黃、白線，建議民眾都要尋找合法車位停放。