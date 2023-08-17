味全龍持續補強投手戰力，簽下美國獨立聯盟三河城飛鷹隊史密斯（Tucker Smith，暫譯），領隊丁仲緯證實，目前已在辦理工作簽證、走程序中，預計下周抵台。

現年26歲的右投手史密斯2021年大學畢業後沒有進入美職體系，而是到獨立聯盟發展，今年在三河城飛鷹隊19場出賽17場先發，拿下7勝7敗、自責分率3.63的成績。

總教練葉君璋表示，雖然史密斯生涯資歷看來不是特別好，但從影片中來看，投球內容是好的，「控球、速度都是有的，就看來台灣後的適應能力。」他指出，史密斯最快球速約在94英里，均速則是90-94英里左右。

目前龍隊陣中有布里悍、鋼龍、錡龍級伍鐸，史密斯來台後就有5位洋投，在「831洋將大限」前勢必要做出選擇。

葉君璋說：「洋將期限也快到了，在伍鐸狀況不是很明確的情況下，勢必要找1個來準備。」他也提到，伍鐸目前是沒辦法用力投球的狀態，「沒辦法用力投，比賽就無法百分之百，如果沒有準備會是個風險。」