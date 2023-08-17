今年第7號颱風蘭恩於日本當地時間今天下午3時，在北海道西部海域轉為溫帶低氣壓。日本氣象廳指出，西日本至北日本的廣大區域，大氣狀態仍不穩定，各地需要持續嚴防大雨。

日本氣象廳表示，颱風蘭恩15日從和歌山縣登陸，縱貫近畿地區之後朝北移動行經日本海，並於今天下午3時在北海道西部海域轉為溫帶低氣壓。

然而濕潤空氣持續流入低氣壓區域，以及受到東海其他低氣壓影響，從西日本到北日本的大氣狀態仍不安定，局部地區持續出現雲層。

今天日本多地出現雷雨，局部地區可能會降下時雨量逾50毫米的大雨。截至日本時間下午3時30分，宮城縣栗原市耕英地區時雨量55毫米、熊本縣菊池市時雨量44.5毫米。

大雨也導致岩手縣、宮城縣的土石流災害風險急劇上升，部分地區發布「土石流災害警戒情報」。而中國地區、四國、近畿、東海等地日前降下破紀錄雨量導致地盤鬆軟，未來即使只有少量降雨也可能增加土石流災害風險。