美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）本週報導，因應副總統賴清德過境美國導致台海緊張情勢升高，美國航空母艦雷根號打擊群正部署在台灣東部外海。

「華盛頓時報」報導，美國海軍發言人表示，雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群正在西太平洋執行任務。美國海軍通常基於安全理由，拒絕透露航空母艦位置。

除了航空母艦與航空聯隊，雷根號打擊群還包括巡洋艦史莫斯號（USS Robert Smalls）和安提坦號（USS Antietam），以及飛彈驅逐艦裴拉塔號（USS Rafael Peralta）。

美國海軍在台灣近海部署航母打擊群，正值台灣準備應對中國祭出軍事挑釁，舉行大規模軍事演訓和演習。

賴副總統本週訪問巴拉圭，去程過境美國紐約，中國官員矢言會採取堅決有力的措施回應，但目前為止尚未有大規模軍事動作。