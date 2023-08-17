第2屆世界中學生U15運動會即將在19日於巴西里約熱內盧舉行，中華代表隊這次遴選出田徑、游泳、競技體操和韻律體操共44位選手前往參賽，今日在體育署授旗，體育署長鄭世忠表示，希望選手們能藉此機會與世界各國學生展開交流學習，同時也能將台灣優美的人事物景觀介紹給所有友人。

高中體總會長胡劍峯說，國際學校體育總會為了培育優秀的青年運動人才，拓展及提升國際體育活動的參與，2021年在塞爾維亞首都貝爾格勒舉辦了第一屆世界中學生U15運動會，當時由於疫情影響我國並沒有派隊參加，後疫情時代來臨，高中體總遴選出44位國高中菁英選手和10位代表隊教練參加這場盛會。

這次參賽選手中表現最出色的就是今年全中運在游泳池畔勇奪5面金牌的台北市弘道國中趙婕涵(國女組200公尺蝶式、200公尺仰式、200公尺混合式、400公尺混合式接力以及400公尺自由式接力)；台北市南門國中石書瑋全中運3金(國男組50公尺蛙式、100公尺蛙式和400公尺混合式接力)。

此外這次還有U18田徑代表隊隨隊參賽，當中又以新竹縣芎林國中林沛萱在全中運女子五項全能跳高以1公尺82帶破大會紀錄，同時取得杭州亞運入場券；高雄鳳山商工謝元愷在全中運男子110公尺跨欄破大會、新竹縣湖口高中徐立紘在全中運男子5000公尺與10000公尺雙破大會。