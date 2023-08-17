受惠AI強勁需求，散熱大廠健策看好下半年營運動能，股價衝上697元新天價。財信傳媒董事長謝金河表示，健策從汽車音響、電視搖控器起家，如今到AI伺服器CPU所需的均熱片，因技術不斷提升，去年大賺2個股本，8年來股價從36元漲到697元，躍升快20倍，讓他相當扼腕，如果早幾年參訪這家公司，投資機會可能更大。

健策為超微（AMD）均熱片獨家供應商，近期獲追加約30％均熱片訂單，加計輝達後，兩者約占健策營收比重2成，挹注下半年營運重要支撐。

謝金河在臉書發文指出，自己每一次的公司參訪，除了看產品，其實花了更多時間在閱讀老闆！這次到龜山的工業園區來拜訪健策，8年前，健策股價只有36.1元，現在快700元，是20倍大躍升。「我跟團員們說，如果早幾年來，我們的機會可能更大。」

「健策成立於1987年，主要生產均熱片，董事長趙宗信拿著一張備好的紙致歡迎詞，歡迎大家到訪，接著由總經理林錦隆及財務副總郭逢春為我們作簡報。這個均熱片是放在CPU或GPU上面的散熱材料，和先前高力的熱交換不一樣。」

謝金河表示，董事長趙宗信兄弟胼手胝足創業，趙董事長最高學歷是高中肄業，但是他是技術底出身，一生鑽研模具。沒有讀過高學府的他，創業初期到德國考察，他不會說英語，卻能在考察中摸索出新技術。「健策走過的創業辛苦路，正也是台灣產業發展的一部歴史。」

從汽車音響、電視搖控器，一直到Led導線架，現在到均熱片，健策不斷提升技術，去年一股賺了近20元，股價一度大漲到697元，市值逼近千億元，這是一家了不起的好公司。

謝金河說，趙董事長透露，他每天最大的樂趣是研究模具，把這個黑手事業發揮到極限，也讓對手看不到他們的車尾燈。台灣有很多窮一生之力研發專利技術的工業人，就像高力董座韓顯壽一樣，令人肅然起敬。