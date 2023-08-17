金門驚傳槍擊案件！一間知名KTV在15日深夜有民眾消費時疑似發生糾紛爆發口角衝突，其中一方洪嫌打電話找來3位友人到場助陣，另一方人馬見狀立即搭乘計程車離開現場；不料當車行駛至金寧鄉某路段處，即遭洪嫌之3名友人攔下，其中一名陳嫌手持鎮暴槍直接朝計程車內後座開槍射擊塑膠彈，造成3人受傷就醫。警方獲報後迅速將相關人等帶案調查，並查扣作案工具鎮暴槍1把及數發塑膠彈送驗，全案依刑法傷害罪嫌及違反槍炮彈藥刀械管制條例移送金門地檢署偵辦。

警方指出，8月15日4時4分許，勤指中心接獲110報案，指稱有人於金寧鄉某路段遭人開槍打傷，正於金門醫院急診室就醫，請警方派員協助處理。警方獲報抵達醫院後，發現有3位民眾身體受傷。經調查為翁姓民眾一行人與洪嫌於15日凌晨2時許，在金寧鄉某KTV消費時發生糾紛，進而爆發口角衝突，洪嫌疑撥打電話另請3位友人到場助陣，翁民等人見狀立即搭乘計程車離開KTV，當車行駛至金寧鄉某路段處，即遭洪嫌之陳姓3名友人攔下，陳嫌手持鎮暴槍朝計程後座車內射擊塑膠彈，造成3名被害人受傷就醫。

金城分局表示，該案發生後被害人提出傷害告訴，警方立即將相關人等迅速帶案調查，並查扣作案工具鎮暴槍1把及數發塑膠彈送驗，全案依刑法傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦。另警方查扣之鎮暴槍若驗出超過規定動能，將另依槍炮彈藥刀械管制條例移送。警方提醒民眾勿以暴力手段解決紛爭，對於暴力行為必定從嚴依法究辦。