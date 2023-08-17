高雄市今（17）日凌晨開始下暴雨，導致多區出現嚴重淹水，高雄市長陳其邁的臉書也被網友灌爆狂問豪雨假。陳其邁稍早回應，「沒有達到停班課標準」。

據《ETtoday》報導，陳其邁表示，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規定，氣象預報或實際觀測降雨量，高雄市的標準，山區雨量警戒值24 小時是200毫米，平地350毫米，且已致災或有致災之虞，才能發布停止上班及上課。而今天中央氣象局資訊，高雄市降雨預測平地低於150mm，山區降雨低於70mm，所以沒有達停班課標準，「只是比較特別的是集中降在清晨七八點的時候，所以會當超過我們的防洪設計標準時候，就會造成部分強降雨的積淹水」。

陳其邁下午也在臉書留言更新豪大雨即時訊息，24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區中，三民區:137mm/24hrs、鳳山區:125.5mm/24hrs、新興區:122mm/24hrs、仁武區:120.5mm/24hrs等地，24小時累計雨量都超過120毫米，其他行政區也都有90至100多毫米。