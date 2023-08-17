受到低壓帶影響，氣象局今（17）日下午發布大雨特報，北北基等12個縣市皆入列，預估雨勢將一路持續到今日深夜。有專家指出，明日將是低壓帶影響最顯著的時候，中南部幾乎整天有雨，午後降雨甚至會擴及北部，出門還是要記得攜帶雨具。

氣象局表示，受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，中部以北等地區如新北、桃園、苗栗、臺中、彰化有局部大雨，提醒民眾慎防雷擊、強陣風，低窪地區注意淹水的可能，預估這波降雨時間將持續到今日晚上。

▍大雨範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣。

另外，氣象局也針對苗栗縣、新竹縣、桃園市發布大雷雨即時訊息，預估將持續到今日18時45分，可能出現雷擊、溪水暴漲、積淹水等情況；特別要注意的是，新竹縣橫山鄉被列入「山區暴雨」範圍，氣象局對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至19時39分，呼籲民眾注意自身安全。

至於明日天氣如何？臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文表示，周五是低壓帶影響最顯著的時刻，大氣環境仍相當不穩定，迎風面的中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，午後熱對流發展旺盛，降雨變得更明顯，甚至會擴及北部、東半部。