第2屆台中市無障礙友善環境評選活動日前舉行頒獎典禮。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

現代社會，無障礙設施已然成為一項重要的社會價值，特別是在醫療照護領域。第2屆台中市無障礙友善環境評選公布得獎名單，中國醫藥大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院、國軍台中總醫院分別獲選金點獎、友善建築類紅點獎以及公有建築類亮點獎。

第2屆台中市無障礙友善環境評選活動日前在裕元花園酒店國際演講廳舉行頒獎典禮。各參加類組金點獎分別由「台中捷運綠線市政府站」及「中國醫藥大學附設醫院-癌症中心大樓」獲獎；友善建築類紅點獎為「亞洲大學附屬醫院」及「惠宇樂觀」獲獎，公有建築類亮點獎為「國軍臺中總醫院醫療大樓」，獲獎；友善建築類亮點獎為「四季水悅社區」、「台中鳳凰酒店」及「台中兆品酒店-兆尹樓」，獲獎。

主辦單位台中市政府都發局表示，本屆台中市無障礙友善環境評選活動以「平等關懷、共享無礙」為概念主軸，評審團表示，評審標準以優於法定無障礙設施項目規定為依據。

而獲得金點獎的「中國醫藥大學附設醫院-癌症中心大樓」，處處設置寬敞舒適的無障礙坡道空間，讓使用者體驗更加升級，大廳更新新設置智慧型導覽機器，不但可提供便民服務，同時替使用者節省許多時間，另外，標示完善的無障礙廁所、降低高度的櫃台、設置於低處的公共電話，再再彰顯出醫院無微不至的體貼關懷；評審團也一致認為，該大樓處處可見用心創造的共享體驗，獲獎實至名歸。