台中4歲半男童持續咳嗽長達2星期，且臉部長出一塊塊形狀不規則、大小不一的紅疹合併肚子痛，起初就醫以為是蕁麻疹，然而男童持續性腹絞痛，紅疹甚至擴散全身，抽血檢查發現是黴漿菌感染合併類過敏性紫斑症，幸經黴漿菌及類固醇治療獲得改善。

男童到院檢查後，抽血數據顯示白血球及血小板上升，反映他的身體發炎或感染，進一步檢驗黴漿菌為陽性，確診罹患反覆黴漿菌感染合併類過敏性紫斑症。之後更發現男童的父母及弟弟，經抽血檢驗都有反覆黴漿菌感染，全家一起接受治療。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任、小兒科醫師賴永清表示，類過敏性紫斑症屬於侵犯微血管的過敏性血管炎，每年發生率僅10萬分之15，多發生在3至10歲的兒童，並好發在冬、春、秋三季，病因可能與自體免疫反應或與免疫複合體（尤其IgA）沉積引起之血管炎症反應有關。

賴永清說，類過敏性紫斑症通常有觸發因子，譬如上呼吸道感染、細菌或病毒感染，或是服用藥物、惡性腫瘤、過敏病史，三大症狀為可觸摸的血管性紫斑症、腹痛、暫時性的關節炎；其中，觸摸性紫斑主要分布於下肢、臀部，尚可見於軀幹、上肢甚至臉上。值得注意的是，25％的紅疹症狀，是在其他徵兆出現之後才表現出來。

賴永清指出，過敏性紫斑症病童80％會有腸胃症狀，如嘔吐腹瀉，嚴重時腹部絞痛，會有胃腸道出血、腸套疊及腸破裂；70％會有肌肉骨骼症狀，以輕微暫時性關節病、關節炎為主；30％會有腎臟侵犯，較常見血尿、蛋白尿。大部分類過敏性紫斑症病童只要盡早治療都可順利康復，但約有1至2％會出現腎功能衰竭，家長需多注意，不要輕忽。