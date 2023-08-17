「三冠王」少棒國手的前台電員工陰經龍，因不滿張姓女友要求分手，持刀刺死張女，被判15年，8月9日發監執行，但嘉義監獄因陰經龍口腔癌末期，評估認為陰經龍病情嚴重拒絕收監，稍晚將送嘉義地檢署處置，嘉義地檢署表示，能否收監，屬於嘉義監獄的權限範籌，拒收後會函請轄區分局，至受刑人住處進行相關之訪視，不定期確認其身心狀況，能否入監執行。

陰經龍去年因不滿駐台電協力廠商的51歲張姓女友要分手，2022年3月17日談判破裂，持刀割傷張女頸部，3月22日以佯裝要送公文給張女，持刀到台電嘉義配電中心刺殺張女胸、腹部5刀，其中1刀刺中心臟致死，陰經龍最後被判15年。

今傳出陰經龍發監至嘉監執行，獄方依監獄行刑法由醫師評估檢查，認為其病況達第13條第1項第2款條件，不予收監，獄方再請台中監獄培德醫院進行評估，昨接獲台中監獄通知，同樣評估無法收治，因此依法拒絕收監，送交嘉義地檢署由檢方處置。

陰經龍預計傍晚5點多送抵嘉義地檢署，嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，因能否收監，屬於嘉義監獄依照監獄行刑法之評估受刑人能否「生活自理」之範籌，拒收之後，嘉義地檢署會函請轄區分局，至受刑人住處進行相關訪視，不定期確認其身心狀況，能否入監執行，也會請警方對被害人家屬提供巡邏等安全維護，另地檢署也會與犯罪被害人保護協會，提供被害人家屬之關懷服務。