在安卡拉當局試圖說服莫斯科恢復黑海穀物協議之際，俄羅斯近日突襲登上一艘位於土耳其海岸附近的土國船隻，將俄烏戰爭衝擊帶進另一個北約國家邊境，風險也隨之升高。

路透社報導，俄國海軍一艘巡邏艦13日在距土耳其西北海岸約60公里處、位於伊斯坦堡附近的國際水域內，派遣一架直升機強登這艘土耳其船隻。莫斯科當局聲稱，這是對該船隻駛向烏克蘭前所做的一次檢查。

身為北大西洋公約組織（NATO）第二大軍事強國的土耳其，迄今都沒有對此一事件發表公開評論。

多名分析人士表示，這起事件考驗著土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）是否決心與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）維繫良好關係。艾爾段本月已邀蒲亭訪問土耳其，共商恢復聯合國（UN）居中斡旋的黑海穀物協議。

伊斯坦堡地緣政治分析師、顧問機構「博斯普魯斯觀察員」（Bosphorus Observer）負責人伊席克（Yoruk Isik）說：「這種在距離伊斯坦堡如此近的地方發動的侵略行為並未受到制止，也不尊重土耳其的整體權利。」

伊席克指出：「安卡拉當局的沉默很不尋常，但顯示它仍然指望蒲亭到訪並恢復黑海穀物協議。」

自俄羅斯上個月退出黑海穀物協議以來，俄國和烏克蘭均已發布警告並對沿海船隻發動攻擊，引發外界對整體黑海海域商業運輸風險可能提升感到擔憂。

即便基輔當局宣稱有艘貨櫃船經由本身的「人道主義走廊」作為替代通道離開敖德薩（Odesa），俄羅斯今天對更多烏克蘭的港口設施展開攻擊。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）今天表示，目前正與各方聯繫盼重回談判桌，但這「有困難」，部分原因在於近期有糧食基礎設施遭到轟炸。