光田綜合醫院大甲院區67歲王姓心臟疾病患者，曾經每天抽2包菸，因工作應酬所需無法戒菸，且常在外奔波致沒時間回診，12年來因心肌梗塞頻繁發作，心臟周邊已安裝10支血管支架，是目前該院裝置最多根的「紀錄保持人」。醫師呼籲，患者因「抽菸」與「中斷用藥」，造成心肌梗塞反覆發作，一定要停止這兩個壞習慣。

王先生表示，自己有吸菸史，曾經每天2包菸的他，也曾下定決心戒菸，戒了1年多，但因工作性質需與人交際互動，菸又慢慢抽回來；此外，因工作常常需在外跑行程，只能犠牲就醫時間，導致中斷用藥。

心臟內科主任夏治平表示，王先生12年來因心肌梗塞頻繁發作，正是因為「抽菸」與「中斷用藥」所導致，在心臟周邊已安裝10支的血管支架，12年來發作6次急性心肌梗塞，還好每次都有救回來，不過也因心肌梗塞發作次數多，使得他成為光田院內心臟支架裝設最多根的「紀錄保持人」。

夏治平指出，心肌梗塞有六大高危險因子，包括罹患三高、家族史與抽菸習慣以及壓力過大，而王先生幾乎「全中」，而原本應好好控制各種危險因子的他，又因工作比較忙碌，常忽略對慢性病的控制。

夏治平進一步解釋，王先生之前壞膽固醇曾高達156 mg／dl，後來經過控制曾降到90 mg／dl，然而發病前低密度膽固醇又回到140-150 mg／dl。王先生每年仍會抽空做健檢，此次健檢發現心臟血管阻塞後，立即就醫做心導管手術，術後狀況穩定。

王先生表示，在平時的生活中，裝設心臟支架並沒有太多不適的感覺，只是因為心血管較脆弱，所以爬樓梯跟爬山較容易喘，他不但感謝夏治平醫師的仁心仁術，也奉勸有心血管病史的患者要戒菸，且要定時就醫服藥，才能防止心肌梗塞反覆發作。

除了戒菸與定期就醫服藥，夏治平也建議心血管患者，盡量培養運動習慣，65歲以上的患者，更要每年定期健康檢查，像王先生此次就因為健檢之故，早一步找出心血管阻塞而及早處理，因此每年健檢絕對不能輕忽，如此才能好好維持健康。