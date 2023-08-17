由於低壓帶加上西南風盛行，繼昨（16）日桃園、高雄2地出現淹水後，今日高雄又出現強降雨導致大淹水。房市專家Sway提醒，「這回滯洪池都真的變成水池，公園第一排真的變湖景第一排或是淹水第一排」，呼籲民眾慎選購屋地段。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文指出，最近沒有颱風也只是午後大雷雨，昨天桃園跟高雄卻是到處淹水，今天大概也不例外，「請慎選購屋地段」，房子、區域都是民眾自己的選擇，「這回滯洪池都真的變成水池，公園第一排真的變湖景第一排或是淹水第一排，社區的救生艇救生圈防水閘門，都得準備好」，下雨補水庫是一個恩賜，到處淹水也是一種警惕。

Sway透露，其實他自己過去也曾住過淹水區，就是新北三重的正義國小對面，搬家後才被朋友告知「那裡很會淹水耶！」，結果就遇到一個颱風把車庫淹掉、一個大豪雨把隔壁夜市的蟑螂全部沖刷出來；Sway提醒，民眾選屋時看到一樓與路面有明顯高低差要小心，如果以前有淹水以後也會淹水，另外山坡地永遠不能安心居住。

對此，許多網友紛紛回應，「這次淹水的地方都是房價非常不便宜的地方」、「原本是行水的地方，再怎麼開發，水還是會找到它千百年來的路」、「認真請教，請問要去哪找，有標注以前是湖泊河川大圳的古代地圖？還是相關的地圖之類？」、「高雄為何不下就缺水，下了就淹水呢？」。