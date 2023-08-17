存放的化學藥劑極易揮發成有害氣體，加上保管成本高，還占據大量贓物庫空間。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

檢方近日在國立成功大學的協助下，將存放的毒品半成品銷毀，以減少毒品保管成本及風險。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

檢方在國立成功大學環境資源研究管理中心資源回收廠的協助下，分2次至該回收廠進行銷燬，於16日處理完畢。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

彰化地檢署積極查緝毒品犯罪，近日破獲2起大型製毒集團案，由於查扣的毒品及化學品高達6公噸，存放的化學藥劑極易揮發成有害氣體，加上保管成本高，還占據大量贓物庫空間，檢方近日在國立成功大學的協助下，將存放的毒品半成品銷毀，以減少毒品保管成本及風險。

彰檢偵辦2起製毒工廠案，查扣含3級毒品4-甲基甲基卡西酮7桶、甲基-NN-2、甲基卡西酮37桶及其他大量製造毒品原料，包括鹽酸37桶、甲苯185桶、甲胺5桶及乙酸乙酯4桶，還有與各式製毒工具。

因查扣物均具有易燃、腐蝕等高危險性，且數量龐大，而且都是以簡單的塑膠桶儲存而已，所散發的化學溶劑氣味濃厚，且桶身遭腐蝕、風化，容易導致內容物外洩，因此承辦檢察官均於法院判決確定前，分別於偵查中依職權及審理中向法院聲請裁定對扣押物辦理取樣後銷毀。

其中銷毀的毒品中，有來自今年2月以何姓詐欺慣犯為首的販毒集團，成員包括劉姓、洪姓、周姓等有槍砲、毒品、殺人未遂等前科的男子，藏身在南投某工寮製作三級毒品「喵喵」，一行人在搬運送製毒品時發生車禍，因此栽在檢警手裡。

檢方說，依據《毒品危害防制條例》中，檢察機關於判決確定前，經認定易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管或保管需費過鉅之毒品，審理中經法院裁定，能徵詢被告意見後銷毀，因此在國立成功大學環境資源研究管理中心資源回收廠的協助下，分2次至該回收廠進行銷毀，於16日處理完畢。

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