新莊分局查扣衝鋒槍1把、手槍2把、子彈42發、空包彈8發及手機2支。（圖／警方提供）

新莊分局執行網路巡邏，發現有人疑似張貼販售槍枝訊息。（圖／警方提供）

「警察辦案！」男子手提海苔禮盒被包圍 警當場查獲長短槍3把

新北市1名24歲劉姓男子在公園內被警方包圍，「手握住！放鬆！警察辦案！」因為他販賣槍枝，經警方蒐證埋伏，在他與買家相約面交時將他逮捕，並查扣衝鋒槍1把、手槍2把、子彈42發、空包彈8發，訊後依違反槍砲彈藥管制條例移送偵辦。

警方表示，新莊分局執行網路巡邏，發現有人疑似張貼販售槍枝訊息，經佈線查緝，於本（8）月8日下午，在新莊區中信街某公園內當場緝獲劉姓犯嫌，現場查扣衝鋒槍1把、手槍2把、子彈42發、空包彈8發及手機2支，訊後依違反槍砲彈藥管制條例移請新北地檢署偵辦，並持續溯槍枝來源。

公園內一名白衣男子背著背包，手提海苔禮盒，看似清純無害，下一秒就被大批便衣警力包圍「手握住！放鬆！警察辦案！」，一旁路過的民眾紛紛側目，原來這名24歲劉姓男子在網路上刊登販賣槍枝訊息，這天就是準備來面交一把20萬元的制式手槍。為了掩人耳目，劉嫌還將手槍放於海苔禮盒中，警方佈線將其逮個正著，劉男沒想到路旁的路人突然秒變警察將其圈圍，只能乖乖束手就逮！

新莊警分局長周振安表示，警方將持續加強查緝非法槍枝，遏止重大暴力犯罪，並呼籲民眾如有相關不法情資，請撥打110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪，淨化社會治安。