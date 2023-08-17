由郭泓志、范逸臣、姚淳耀主演今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》將於9月8日全台盛大上映。「對兄弟講義，對愛人講情」的義氣三兄弟透露拍戲過程令他們印象最深刻的是一場三人肢體衝突的戲，也是三人彼此認識後的第一場戲，彼此上演互飆髒話、互毆對方的激烈衝突戲。

金鐘視帝姚淳耀透露，當時正在進行拍攝前的最後排戲，飾演中港之龍的郭泓志力氣超大，直接掐住脖子把他整個人拎起來往牆上撞，令姚淳耀及范逸臣當場傻眼，姚淳耀笑說：「只是在排戲就這麼拚！」郭泓志笑說：「我就比較不會控制力道，第一次拍戲，以為排戲的時候就要當正式來，我都是來真的！」

首次進軍大銀幕的郭泓志，與兩位資深演員合作獲肯定，姚淳耀大讚郭泓志：「因為是第一次，反而可以拿出最不留痕跡，最真實的表演！」范逸臣也分享：「大家可以在這部電影中看到平常沒看過的郭泓志，呈現出兄弟拚搏，流血又流汗的真實樣貌。」 郭泓志則表示因為是第一次拍電影，看到大家都這麼專業，自己也要拿出全力做到最好！