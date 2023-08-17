英國國家廣播公司（BBC）引用媒體報導指出，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）已於本月4日在白俄羅斯註冊為一家有限公司，並登記為「教育組織」。

報導指出，這間公司的登記地點，與瓦格納集團部隊據信駐紮的地區相同。

瓦格納集團6月在俄羅斯發動兵變、試圖行軍至莫斯科，當時達成結束兵變協議的條件之一，是讓其成員能遷往白俄羅斯。

自那時起，便有人目睹瓦格納集團的部隊抵達白俄羅斯首都明斯克（Minsk）南方的一個營區，並著手訓練白俄羅斯軍隊。

根據白俄羅斯的「企業與個人企業家國家統一登記系統」（Single State Registry of Companies and Individual Entrepreneurs）資料，瓦格納集團登記在奧西波維奇（Osipovichi）地區的澤爾村（Tsel）從事「教育活動」，而采爾村與瓦格納的新基地位於同一地點。

另據媒體報導，同一個地址7月登記了一間名為「協和管理與諮詢」（Concord Management and Consulting）的不動產公司，這家公司據稱是由一間同名的俄羅斯公司100%持有，而瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）正是這家俄國公司的董事長。

英國廣播公司7月確認了瓦格納在采爾的營區及瓦格納的部隊抵達，普里格津並在現場迎接部隊。

先前瓦格納的領導階層與俄羅斯的參謀總部因為俄烏戰爭的指揮問題而產生緊張，瓦格納於是在6月發動兵變，並占領了俄南城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為協助結束兵變，居間協調瓦格納和俄羅斯當局達成協議，允許瓦格納的戰士選擇加入俄羅斯軍隊或前往白俄羅斯。