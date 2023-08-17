民進黨花蓮立委參選人張美慧今天由黨公職一起公布競選口號。（王志偉攝）

民進黨花蓮立委參選人張美慧今公布競選口號「團結挺台灣、決定新花蓮」，因花蓮政治板塊藍大綠，民進黨列「艱困選區」，有人問張美慧為何要參選，她說，擔任議員了解地方被政治家族綁架困窘，自己是是土生土長的花蓮人，面對責任勇敢承擔，希望大家一起站出來「決定新花蓮」。

張美慧指出，同樣是東部，花蓮跟台東比較，可說已經落後許多，這些年來花蓮花大錢辦夏戀嘉年華、紅面鴨等觀光活動，卻沒見到具體、長遠的建設，就像是「一輛車開了20年，給夫妻倆輪流開」，車子上載著公家資源，有些是過站不停，有些是一個站停了很多次，資源分配非常不公，拒絕讓有資格的人上車。現在科技進步，車輛有新穎的設備，應該要趁著這個機會，「更換老舊車輛與駕駛」，花蓮人的未來由花蓮人決定。

行政院政務顧問江淑君說，花蓮長期以來都是國民黨執政，對綠營來說非常辛苦，3年前的立委選舉沒能留住蕭美琴，要勝選必須要努力再努力。面對花蓮藍營有分裂的現象，但她個人認為絕對會整合，對綠營來說要勝選比較辛苦，希望花蓮人掌握手中這一票，勇敢改面創造「新花蓮」。

針對張美慧記者會中提到「一輛車夫妻輪流開」的比喻，國民黨花蓮黨部主委張逸華不認同，他表示，選舉是選賢與能，人民才是民主政治的主人，綠營立委參選人拿地方家族大做文章，是不是打臉其他同黨家族政治，奉勸選舉應該多談政見。