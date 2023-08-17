孫盛希暌違3年即將推出新專輯。（滾石唱片提供）

孫盛希日前推出單曲〈INFP〉，預告暌違3年的新專輯即將問世。孫盛希將這首新歌送給所有的「INFP」以及需要被擁抱的人們，也分享自己很喜歡第一段歌詞，透露：「有時候心會很急、有點完美主義，想要像歌詞一樣告訴自己，不要慌不要急，一天天、一步步、慢慢來。之前我都覺得人生不想要再有遺憾，而每次很用力的抓住人事物，後來發現，要讓自己放鬆一點會比較快樂、比較能滿足。」

MBTI是近年風靡全球的16種人格測驗，屬於「INFP調停者」類型的孫盛希表示：「覺得MBTI蠻準的，像是自己的性格比較多內心戲，內心宇宙很澎湃，覺得結果通常都很符合。」新歌上線前，孫盛希也以MBTI人格分析為基底，設計了10秒鐘即可完成的「希有人格測驗」，笑說：「只有四個問題，很簡單，但聽說滿準的！」測驗推出後，眾多網友分享轉傳，也吸引藝人朋友包括高有翔、蔡佩軒、Midi 楊士弘等人實測，TRASH鼓手魁剛也留言稱「好準」。