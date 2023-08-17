國人愛嚐日本美食，台北晶華酒店力邀以蝦味湯咖哩風靡日本的北海道名店「奧芝商店」，在8月18日至9月10日首度跨海來台快閃，於飯店館內「azie餐廳」及「三燔本家」推出限定套餐和鍋物，饕客在台灣就能吃到使用2000隻甜蝦頭與十數種香料熬製而成的蝦味咖哩湯頭搭配主食，每套880元起；此外，限定套餐及空運來台的冷凍湯底也將同步於「晶華美食到你家」網站販售。

湯咖哩是北海道必吃美食之一，它和一般的咖哩不同，質地為湯汁而不是醬汁，廣受以火鍋、拉麵等湯品文化為飲食主流的北海道人所歡迎。誕生於1971年札幌市的湯咖哩，最初只是使用了十數種辛香料調製而成的「藥膳咖哩」，當時湯裡沒有配料，主要是吃藥膳湯汁配飯、取其養身補體的概念。廣為流傳之後，店家們開始在咖哩中加入蔬菜、肉品、海鮮等食材燉煮，增加整份料理的豐富性與飽足感，後來才逐漸成為現在的湯咖哩。

波士頓龍蝦湯咖哩套餐，每份1280元。（台北晶華酒店提供）

這次來台快閃晶華的「奧芝商店」是北海道第一家以蝦味熬製湯咖哩的朝聖名店，店至今已傳至第三代，祖母奧芝富士子以前常煮蝦頭湯給家人當晚餐補元氣，而媽媽奧芝順子則發揮巧思將蝦頭入高湯，取代一般常見的雞骨或豬骨作為熬製高湯的原料，並加入薑黃、孜然、香菜、豆蔻、丁香、月桂、辣椒等十多種香料調味。

長時間熬煮後，蝦味菁華於沸騰的鍋中緩緩釋放，湯頭辛香開胃不膩口，剛好對上北海道人嗜吃海鮮的味蕾，現任社長奧芝洋介則將獨門風味商品化，商品推出後大受好評店內店外期待品嚐的人龍絡繹不絕、詢問度也十分踴躍，自此引領蝦味湯咖哩的風潮。

「三燔本家」推出消費任一鍋物均可加價399元升等奧芝商店湯咖哩火鍋湯頭。（台北晶華酒店提供）

期間限定的湯咖哩美食活動將於晶華館內2間餐廳登場。位於1樓的azie餐廳推出以奧芝商店直送的鮮甜蝦湯湯咖哩為底，選配北海道鱈場蟹、波士頓龍蝦、十勝A5和牛漢堡、厚切鮭魚和帶骨嫩雞腿肉為主菜，佐以北海道男爵馬鈴薯以及茄子、紅蘿蔔、玉米筍、蓮藕等大量本地根莖類蔬食，以及北海道直送的米與蝦粉和經典拉昔。

主廚建議的正宗日式湯咖哩吃法是以湯匙挖取米飯後，浸入湯汁中使其充分吸收後再就口食用，也提醒食客可以將隨餐附上的檸檬角擠汁淋在白飯上享用，有助清爽解膩。

位於飯店地下3樓的「三燔本家」則推出消費任一鍋物均可加價399元享用奧芝商店湯咖哩火鍋湯頭的升級專案，火鍋上桌時會先行放入各色根莖類蔬菜與蝦湯咖哩一同滾煮，隨鍋也會附上北海道日高昆布高湯，適時加入以調整原湯底的濃稠度，涮入牛肉、豬肉或海鮮都非常的對味，搭配鍋物的沾醬則有北海道直送特製蝦粉、蔥花以及玉子醬油，餐期尾聲則可加入北海道七星米烹煮咖哩雜炊、亦或是Q彈烏龍麵成為咖哩烏龍。