統一獅16日作客天母，8局上獅隊想要提出電視輔助判決，無奈已用完2次挑戰，總教練林岳平向龍隊休息室方向比出手勢，味全龍總教練葉君璋則用「數錢」手勢回應，意指拿錢來買，逗趣互動引發熱議。

8局上林子豪敲出游擊方向滾地球，一壘審判出局，不過獅隊認為是安全上壘，無耐挑戰次數在前面已經用完，只見「餅總」朝龍隊休息室方向比了「戴耳機」的動作後，又比了「1」的手勢，意指希望龍隊能把還剩1次的挑戰權借給他。

今天賽前被問到此事，「餅總」笑著說：「我知道不能挑戰了，那時候我是對著張建銘比，然後他就轉達給葉總。」看到葉總回應「數錢」手勢，「我當然懂他比的意思。」林岳平認為，林子豪的那次打擊，因為傳球是一個彈跳，時間差比較明顯，有安全上壘的空間。

葉君璋笑著說：「知道他的手勢的意思，就拿錢來嘛！當下我們這邊看也是safe，還好他兩次已經用完了，其實昨天很多play都很接近，必須要提出挑戰。」

另外，針對6局下林孝程回本壘得分的判決，林岳平在電視輔助判決結果出爐後還是對判決有些想法，「畫面去看是有出局的空間，那個play滿關鍵的，是超前分，其實也只是再稍微抗議一下而已，還是會接受判決。」