烏克蘭安全局（SBU）公開「海寶」（Sea Baby）無人艇攻擊俄羅斯目標的新畫面

烏克蘭正在東、南部持續進行陸上反攻之際，基輔公開了實驗性「海寶」（Sea Baby）無人艇的新影片，烏軍正用它來對俄羅斯黑海艦隊展開新攻勢。

綜合外電報導，儘管烏克蘭始終不願承擔責任，但烏克蘭安全局（SBU）卻公開了一段影片，顯示「海寶」7月中正在攻擊克里米亞大橋（克赤大橋），但幾乎沒有遭遇俄軍任何明顯抵抗。這座大橋連通克里米亞和俄羅斯，曾先後遭飛彈和無人艇反覆攻擊。

俄羅斯當局7月17日說，有兩艘烏克蘭無人艇連夜鎖定克里米亞大橋攻擊，導致一家3口雙親死亡，小孩受傷。影片顯示，「海寶」7月17日滿載超過1,850磅（近840公斤）炸藥，破壞了部分橋梁，並導致交通暫停。而除了無人艇上的錄影外，影片中還有橋上的監視器錄到的大爆炸片段。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）說，海上無人艇是他們的獨特發明，並沒有私人企業參與。他說，就在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後不久，他們就開始研製「海寶」，最近則用它們來攻擊俄羅斯軍艦和油輪。