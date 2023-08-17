近日媒體收到一封神祕電子郵件，並附上58秒的音檔，內容為和柯文哲聲音相似的男子，批賴清德「訪美發錢」，但因為語調過於詭異，引發熱議，對此，柯辦也緊急澄清，而過去以模仿柯文哲聞名的藝人郭子乾，也在節目重現神秘音檔，喊冤：「真的不是我」，讓現場笑聲不斷。

郭子乾在主持網路節目《鄉民大學問》時，也播放了這段58秒的音檔，內容提到「賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元......媒體記者都不知道」，音檔曝光後不僅民眾都認為聲音不像，就連網友和現場的來賓都認為郭子乾模仿的更像。

而郭子乾也在節目現場重現神秘音檔，讓現場笑聲不斷。政治評論員黃暐瀚也認為這段音檔是柯文哲說的可能性不高，笑稱做過調查，「目前台灣模仿柯P第一把交椅郭子乾已經澄清不是他幹的，第二把交椅網紅小阿裂則說他最近很忙沒空。」

其實，神秘音檔曝光後，柯辦就緊急澄清，表示那不是柯文哲的聲音，並直言這是惡質抹黑行為，後續將採取法律措施，而柯文哲本人被媒體問到此事也表示「偽造得太爛了」。