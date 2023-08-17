那魯灣部落近日將舉辦豐年祭。（翻攝自那魯灣部落臉書）

新竹市那魯灣部落居民近日反映，那魯灣聚落公園有眼鏡蛇出沒，這2天住戶還在家裡連續發現4、5條眼鏡蛇，相當嚇人也擔心居住安全，市議員林慈愛今邀市府相關單位現勘，由於部落家屋後方屬私人土地，雜草叢生導致蛇類藏身，要求環保局發文請地主限期改善。

當地居民指出，這2天住戶還在家裡連續發現多條眼鏡蛇，造成居家安全疑慮，居民這幾天晚上不敢睡覺，上廁所也很害怕，也苦笑說，抓蛇已經成為日常生活的一部分。市議員林慈愛今與環保局會勘，將發文通知地主儘速改善，否則開罰，並請消防局架設欄蛇的網子，隔絕蛇類進出。

那魯灣部落近日將舉辦豐年祭，但部落居民反應，場地草很長且有火蟻，但市府很久才會派人來整理，那魯灣聚落公園有很多眼鏡蛇出沒，擔心觀光客來參與，遇到眼鏡蛇恐怕會有危險，居民也反映，部落還有紅火蟻出沒，有居民被紅火蟻咬傷，盼市府能盡速協助處理。

市府民政處也說明，那魯灣文化聚落廣場定期安排除草，因近日大雨無法作業，今天放晴後已經會同城銷處除草同仁一起進場處理，將各自負責的區域除草完畢。至於聚落廣場出現紅火蟻約1個多月，已經有積極防治、投藥處理，後續會持續密切觀察。