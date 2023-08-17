荷蘭最高法院本週三（16）裁定，儘管遭到環保活動人士反對，鹿特丹港區一項重大碳捕獲計畫的建設可繼續進行。計畫中的「Porthos」計畫將成為歐洲最大的碳捕獲與儲存設施，預計從2026年起，將在15年內降低該國每年約2%的二氧化碳排放量。

As one of the world's largest carbon capture and storage projects, Porthos could:



✅ Cut 2.5 million tonnes of CO2 emissions annually

✅ Enable the production of low-carbon hydrogen

✅ Help Europe to reach its climate goals pic.twitter.com/VzGBXzQLn4 — Clean Air Task Force (@cleanaircatf) August 16, 2023

據《路透社》17日報導，由英國殼牌（Shell）、美國艾克森美孚（Exxon Mobil）、法國液化空氣集團（Air Liquide）和空氣產品公司（Air Products）運營的煉油廠和化學廠排放的二氧化碳將被運送至北海底下的空置天然氣田。然而，法院在去年11月的初步裁定中表示，該計畫可能因未達到歐洲環保指引而需停止。

提出此案的環保活動人士主張「Porthos」建設所產生的氮氧化物排放將對鄰近自然保護區造成傷害，從而違反了歐洲法律。但現在法院表示，政府委託進行的研究客觀顯示，建設對自然保護區的影響將是有限且暫時的。

Porthos計畫的開發商，包括鹿特丹港務局和荷蘭天然氣公司Gasunie，表示他們現在預計將在接下來的幾週內做出最終投資決策，目標是在明年初開始施工。許多專家認為，捕獲大型產業排放的二氧化碳對荷蘭政府的目標至關重要，該目標是到2030年將這些排放量相對於1990年水平減少55%。

關於Porthos的裁決是一場漫長的法律爭議的結果，旨在減少氮氧化物排放，大量的氮氧化物排放可能威脅特定類型的植物以及以它們為食的動物。由於相對大量的家畜、農民大量使用肥料，以及密集人口國家的交通和建設，荷蘭多年來一直面臨著高氮氧化物排放的困境。

2019年，荷蘭國務院裁定荷蘭建築商和農民的排放違反了歐洲法律，這一裁決破壞了建設，引發了農民的大規模抗議。政府一再承諾大幅減少排放，但到目前為止仍未確定如何實現這一目標。