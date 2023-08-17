淡江大學建築系學生黃正揚獲第2屆台東縣建築景觀評圖金質獎，作品《被裂解的[ ] - 藍色的行李箱》。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

淡江大學建築系學生黃正揚獲第2屆台東縣建築景觀評圖金質獎，作品《被裂解的[ ] - 藍色的行李箱》。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

淡江大學建築系學生黃正揚以南迴線為基地，結合列車車廂，發想設計1座展示台灣島嶼之美的動態美術館，獲得第2屆台東縣建築景觀評圖徵選奪下金質獎。他因搭乘火車從西台灣穿越到東台灣，發現許多自然之美，「希望讓那些不被重視的美，能有1個專屬的美術館。」

黃正揚作品《被裂解的[ ] - 藍色的行李箱》以復古列車藍皮解憂號車廂與南迴線車站為設計基地，列車是捕捉路上風景的美術館常設展，除了第1節車廂保留原始樣態，他重新設計了4座新車廂，每座車廂都代表不同觀看地景的態度，每當到達1個新的地景時，1座新的車廂就會被打開。

從對當代美術館空間的批判開始，黃正揚將地點鎖定在遠離台灣都市群的南迴線，企圖以火車創造的動態序列關係爲基礎，提出展示台灣「山」「海」「人」島嶼之美的全新美術館論述，「人們總喜歡將美的事物藏進美術館的盒子裡，但這個盒子，真的幫我們[框]出了美的視角嗎？」

黃正揚說，搭乘火車從西台灣穿越到東台灣的經歷，讓他意識到台灣這座島嶼有許多不被重視的自然之美，「所以我希望能夠讓這些美，有1個專門的美術館去展示他們，而那個美術館其實就是我們的列車這樣子」

此外，黃正揚也選擇了如枋山、大武、金崙等車站，作爲列車會停留的美術館主題展。他說，台灣大部分的美術館集中在西半部，東部的展覽資源相對貧乏，如果要打造1個屬於台東的美術館，勢必不能使用與西部城市一樣的手法去蓋1棟建築。他提及，畢業設計整整1年時間，有來台東住過蠻多次，對於獲獎感到相當驚喜，也謝謝台東帶給他美好的記憶。