雲林縣北港糖廠開闢18米道路，禁止民眾入廠確保安全。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善北港鎮市區交通與活化北港糖廠，展開北港糖廠市地重劃，廠內將闢建18米寬園道，連結台19線與文仁路銜接媽祖大橋，快速通往水林鄉、嘉義縣六腳鄉，打通市區交通任督2脈，17日縣地政處表示為確保施工安全，即日起封閉糖廠所有出入口，僅供工程人員與糖廠員工進出，預計明年底完工。

北港鎮因朝天宮媽祖廟信眾眾多，每逢香盛期市區經常大塞車，尤其農曆春節台19線更是寸步難行，為解決塞車問題，縣府藉由北港糖廠市地重劃，規畫從緊臨台19線的糖廠正門，闢建18米寬園道從後門直通外環道文仁路，讓車輛可透過園道快速離開市區，有效紓解塞車情況。

縣地政處長蘇瑞元表示，縣府與台糖公司聯手活化北港糖廠，18米園道不僅可以活化糖廠與周邊新商圈，也可紓緩北港朝天宮香盛期間台19線塞車情況，可說是一舉兩得。目前工程區已圍起護欄施工中，若民眾進出可能危及安全，為避免發生意外，才會禁止民眾入廠。

縣文化觀光處長陳璧君說，縣府將於今年11月18日至12月3日在北港糖廠倉庫舉辦「厚工學」活動，介紹雲林藝文、農業、觀光、創生等產業，有民眾擔心可能受園道工程影響，文觀處已與地政處共同規畫好相關路線，活動期間將開放入廠，不會影響到「厚工學」的舉行。

地方民眾指出，北港糖廠花木繁多、環境清幽且位於市區，是鎮民的後花園，許多人會來此散步運動，禁止入廠後只能到較遠的北港運動公園、北港溪親水公園活動，相當不便，大家樂見糖廠園道的興建，但希望工程能盡速完成，不要一延再延。