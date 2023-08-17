8／22是農曆7月7日，也是一年一度的七夕情人節，許多伴侶早已規畫好行程，準備度過浪漫美好的一天。不過命理專家小孟老師提醒，處女、雙魚、雙子及射手座要小心破財，並提供破解之道，不讓荷包大失血。

▍處女座：多去平價餐廳

情人節可能因為不清楚餐廳的點餐方式，導致亂點一通後消費變高，建議可以選擇平價簡單的餐廳，不僅可以吃飽，還可以留一些錢買禮物。

▍雙魚座：別聽信另一半做投資

七夕當天不建議聽信情人的話進行投資，因為很有可能因為不好意思拒絕，就在不清楚的情況下出手，導致投資失利，和另一半產生嫌隙，關係變得無比尷尬。

▍雙子座：別拜訪另一半的家人

七夕情人節當日不建議拜訪情人的家長，因為是重要節日，將會需要準備昂貴的禮物讓對方家人對你留下好印象，除了需要大費周章籌備，節日買禮物也比較容易買貴，所以建議避開節日會比較好。

▍射手座：廟裡拜拜須謹慎

七夕當天去拜拜容易因為不清楚拜法，而亂買周邊販賣的供品，加上廟口周圍的東西容易賣得比較貴，不小心就可能吃虧上當，因此建議提早準備自己喜歡的東西，才不會造成不必要的浪費。