中華民國全國商業總會主辦的「第五屆品牌金舶獎」，今（17）日在福華飯店舉行頒獎典禮，國發基金第一個投資、在海外經營連鎖旅宿的DoMo集團，成為觀光產業第一個獲得該獎肯定的集團。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，Domo營收受惠日本旅遊市場，已連續八個月住房率都在95％以上，成績亮眼。未來將繼續在海外開枝散業，目前同仁已赴九州熊本設立籌備處，未來將銜接台積電建廠後的大量差旅需求，開設新型態的公寓式酒店服務客商。

在觀光產業市場中，「DoMo」品牌曾創下許多第一的紀錄，它是第一個以民宿跨國連鎖經營項目在2017年爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團。DoMo也是第一個登錄證券櫃買中心創櫃板（股票代號7622）的民宿管理公司，此次成為第一家獲「第五屆品牌金舶獎」的殊榮，DoMo集團董事長李奇嶽表示，這是對台灣觀光服務品牌海外輸出的肯定。

在「品牌金舶獎」之前，DoMo集團即曾獲不同獎項，新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界4大設計獎之一、日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿則獲得交通部觀光局「好客民宿」標章。DoMo除發展旅宿業，還在東京開設第一家結合台、日咖啡文化的DOMO-CAFE，被Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」。李奇嶽表示，DoMo能有這樣的成績，除感謝國發基金與交通部觀光局長年的支持與輔導外，更感恩集團同仁在疫情期間咬緊牙關陪伴公司度過最艱難的時刻。

「第五屆品牌金舶獎」是由中華民國全國商業總會主辦，歷經八個月選拔，最終31家海內外傑出品牌企業脫穎而出，得獎企業於15日獲總統蔡英文接見表揚，並於今（17）日在福華飯店舉行頒獎典禮。商總理事長許舒博、行政院副院長鄭文燦、經濟次長陳正祺、國家發展委員會副主委施克和、僑務委員會副委員長阮昭雄、評審團主席韋伯韜等人擔任頒獎嘉賓。商總期盼透過品牌金舶獎，輔導具有潛力的服務業積極航向海外市場，帶領中小企業加速打造國際品牌。

總統蔡英文致電對得獎企業表達嘉勉，也感謝全國商業總會從2019年開始，持續透過「品牌金舶獎」，選拔國內外優良服務業品牌，協助得獎企業對接海外市場，且取得需要的資金，強化台灣企業的競爭力。蔡英文指出，能獲得這項獎項的企業，代表在技術和產品上實現突破，也在建立品牌、綠色永續、服務創新及拓展國際貿易等，各方面成就都得到十足肯定。

商總理事長許舒博表示，本屆共有31家優秀企業獲獎，從食、宿、行、樂、購不同產業貫穿品牌的核心精神，讓台灣的品牌能夠發光發熱，實至名歸。

商總「品牌金舶獎」得獎企業除了可獲得頒獎表揚的榮譽之外，商總也提供許多獎勵輔導措施，包括與國內產業商機媒合、安排拜會產官學研部門、建立金舶獎聯誼會、媒體宣傳、推薦參加「金商獎」選拔等具體輔導措施，每年都吸引許多優良的企業參加甄選，競爭相當激烈，歷屆許多知名品牌如王品、綠界、Q Burger、PCHOME幫手貸等都曾榮獲此殊榮。