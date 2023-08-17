在日用品激勵下，婆婆媽媽動起來繳出無用的積水容器。（雲林縣環保局提供）

衛生局今（17日）舉辦20鄉鎮市公所的防治教育訓練，圖為在戶外實習。（雲林縣府提供）

雲林縣府多管齊下為登革熱疫情降溫，衛生局今（17日）舉辦20鄉鎮市公所的防治教育訓練，以「精準」輔導民眾對抗登革熱。環保局則在古坑熱點祭出「回收積水容器活動」，鼓勵民眾清理家中閒置器皿，累積點數可換洗潔精等生活用品，在獎品激勵下，果真引起民眾關注。

雲林縣衛生局邀請登革熱防治專家、前疾管署中區管制中心主任劉碧隆傳授防治觀念及工作要訣，縣府各局處、20鄉鎮市公所均派員參加，目標是「精準」輔導民眾對抗登革熱。

劉碧隆表示，必須加強讓民眾了解登革熱危脅才能配合各項防治工作，建立社區防疫、容器減量、清除孳生源是落實登革熱防治工作不二法門。

曾春美指出，雲林縣已累計發生189例，防治工作還必須加強，疫情無法降溫的主因包括天氣及環境特性、居民生活習性。

她說，古坑鄉很多住家就在筍園、果園旁，農民會放很大桶子貯水灌溉，以前衛生單位會加宣導加蓋網子降低蚊子孳生，3年來受新冠肺炎疫情衝擊，鄉親忽略這個好習慣，以致登革熱病例傳出後，很快就變成大型孳生源。

曾春美表示，山區居民被蚊子叮得很習慣，缺乏警戒心，疏於防護也不積極配合清理孳生源，是目前防治工作最困難的地方。

雲林縣環保局在古坑鄉推出「回收積水容器」活動，累積點數換日用品獲得民眾熱烈回響，第一場就回收270多個大型容器，包括塑膠桶、花盆底座、輪胎、保麗龍箱、鐵罐、鋁罐、寶特瓶，總計回收62.9公斤。

環保局長張喬維說，輪胎、花盆底座、很容易放到忘記變成孳生源，把握清運時機1點可換1包衛生紙、3點換1瓶洗碗精、5點換1瓶洗衣精，本周末繼續在古坑鄉回收，下周再納入斗六市。