2023桃園電影節邁入第10屆，特以雙開幕片迎接十年有成。邀來今年甫獲柏林影展金熊獎的《塞納河上的船屋》（On the Adamant）於台灣首映，同時設立「焦點影人」單元，播放導演尼可拉斯．菲力柏特4部人文關懷之作。另外，曾提名金馬獎的洪子烜導演新作《倒數回擊》同樣驚喜全台首映，女主角温貞菱正是上一屆桃影大使，既有傳承精神又因「女力」拳擊題材而熱血勵志，別具意義！

導演洪子烜2018年首部長片《狂徒》即入圍金馬獎最佳新導演，並奪下最佳攝影及動作設計獎，開啟台灣動作片嶄新一頁。今年他重返「擂台」，第2部長片《倒數回擊》聚焦台灣罕見的女子拳擊題材，激勵人心，獲邀本屆開幕片之一。片中，温貞菱為完成父親遺願，決心重拾拳套，她的昔日教練（丁寧飾）卻正處頹廢低潮。中輟拳擊手與落魄酒鬼教練再度相遇，兩人如何帶著各自傷痛與遺憾並肩作戰。

温貞菱原本就喜歡運動，拍片前花一個月集中訓練拳擊，每天重訓，外加2000下跳繩、刺拳直拳配啞鈴50拳、波比跳出拳30、左右前閃各30、自由出拳閃躲10分鐘，過程中常找教練和拳擊手同學一起訓練，早上9點和下午4點各訓練一輪，「這段時間很像拳擊體保生」。肌肉重了2.5公斤，體脂肪降了2.5。

另一開幕片為今年柏林影展金熊獎得獎作《塞納河上的船屋》。資深法國紀錄片導演尼可拉斯．菲力柏特（Nicolas Philibert）向來以溫暖真誠的電影語言感動觀眾，這部法、日合拍的紀錄電影，帶領觀眾來到1座極其特殊的精神病患日照中心，這是位於塞納河右岸的駁船「堅毅號」，一探片中4名患者的有趣日常。

這座位於巴黎市中心的日間照護所，除了給予患者絕對尊嚴而聞名，更首創讓患者參與討論每周活動內容，讓他們自由挑選音樂、電影、繪畫、寫作、編織等各式課程，透過學習、相互鼓勵，讓在此療癒的患者，都能早日重獲健康的身心。電影展現高度人文關懷，一舉奪下今年柏林最高榮譽金熊獎。