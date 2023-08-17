《美麗島電子報》16日公布2024大選追蹤民調，民進黨總統參選人賴清德仍保持領先，但國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲驚現黃金交叉，侯以21.9％支持度些微領先柯的21.7％，這是侯5月獲徵召參選以來首度於在野勢力領先。媒體人黃揚明指出，民眾黨支持者的比率在這波追蹤民調中確實偏低，但侯從9日公布能源政策起，幾乎天天有外縣市行程。他認為除了新竹市長高虹安被起訴外，如果柯文哲沒有公開行程，對選情是可能造成影響。

「解讀《美麗島電子報》的追蹤民調。」黃揚明16日發文表示，這份追蹤民調應與《美麗島電子報》每月例行公布的國政民調，視為不同的兩塊「民調宇宙」。根據追蹤民調的波次對比，第11~20波為今年8月1日～15日拆出的10波。其中柯文哲明顯滑落是從第17波～第20波區段，也就是8月8日～15日這個區間，而8月10日～15日，該民調侯友宜支持度正式超越柯文哲。

「也就是民眾黨黨慶過後，柯文哲支持度開始走跌！」黃揚明指出，柯文哲及民眾黨近一週被打的主軸是聚焦在連4天沒行程、神隱去見牛鬼蛇神、高虹安被起訴等。相對柯文哲，侯友宜8月8日起支持度一路爬升，侯友宜8月9日公布能源政策起，近一週幾乎天天有外縣市行程，因此並未受到郭台銘造勢等事件的影響。也就是說，如果柯文哲沒有公開行程，對選情是可能造成影響的。（也可解讀高虹安起訴對柯確實造成衝擊）

黃揚明提到，16日的追蹤民調中，表態為民眾黨支持者的比率為9.3％（國民黨支持者20.8％、其他泛藍5.5％、民進黨支持者26.5％、其他泛綠5.2％）。但《美麗島電子報》國政民調近幾次的三大政黨支持者表態比率為：5月第1次國政民調：白13.9％、藍13.6％、綠29％。5月第2次國政民調：白13.4％、藍14.2％、綠28.5％。6月國政民調：白15.2％、藍14.6％、綠27.6％。7月國政民調：白14.6％、藍17.2％、綠26.3％。

黃揚明直言，也就是說，這一波追蹤民調中，民眾黨支持者的比率確實偏低，但是因為《美麗島電子報》並沒有公布之前的追蹤民調的政黨支持比例數據，因此是否與民眾黨支持者在高虹安事件發生後傾向隱藏，或是因為柯文哲與吳子嘉互動在7月中旬惡化而導致表態率降低？都只能用猜的。總之還是要肯定《美麗島電子報》願意公布這份「傳說中的內參民調」，讓外界能窺知該電子報的另一個民調宇宙，長得什麼模樣。