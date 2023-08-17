位於八里地區的五福宮在農曆七月舉辦中元普渡法會，由信眾大德提供供品奉祀，廟方也準備大批民生物資，包含白米、麵條、食用油、罐頭、泡麵等，於今(17)日上午舉行捐贈儀式，並在法會結束後，將所有物資捐贈給新北市好日子愛心大平台，由社會局各社福中心實物銀行分贈給弱勢家戶，新北市社會局副局長吳淑芳特別代表新北市長侯友宜到場頒贈感謝牌。

五福宮主委鄭戴麗香表示，該宮主祀五路財神，農曆3月15日為武財神誕辰，當時捐贈市府AED貼片375片及大批民生物資，合計150萬元。這次為辦理中元普渡法會，奉財神爺指示，再將所有供奉物資捐贈給好日子愛心大平台，以轉贈給弱勢家戶，幫助真正需要的人，這次捐贈物資市值超過63萬元。

鄭戴麗香說，考量大平台實物銀行的配送，廟方在採購各項民生物資時，均要求保存期限至少在一年以上，同時由志工逐箱拆封檢查，並貼上五福宮捐贈的標籤，祈望案家在使用時，都能感應到神明的祝福。她也透露，五福宮3號救護車已籌備中，將於明年武財神誕辰日捐贈給市府消防局。

吳淑芳表示，五福宮後從2017年起，一年至少2次將法會供奉物資悉數捐給社會局，至今連續7年，累計超過市值1233萬元，而今年這次捐贈物資多達953箱，包含十方信眾的善心，將會由蘆洲社福中心等社工分贈給八里、淡水、蘆洲等弱勢家戶，也會透過其他社福中心實物銀行分配給各地有生活需求的家庭。

立法委員洪孟楷表示，五福宮所捐贈的柴米油鹽醬醋茶，都是市民日常生活所必需，希望中央、地方政府一條心，加上善心宮廟、團體、企業的支援，讓民眾都能過著安居樂業的生活。