警消和救難人員水下搜尋。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

本月15日傍晚在澎湖龍門裡正角海域潛捕海膽失蹤的86歲老翁，連日來經海、岸巡與警消大舉動員及空偵機4架次搜救未果後，今下午被漁船發現其大體在鳥嶼東海域漂流，經海巡出動巡防艇前往打撈，確認尋獲，後續由澎湖海巡隊報請檢察官處理相驗事宜。

高齡86歲的翁姓老翁，是15日下午3時許，身著短褲並攜帶一只橘紅色水桶，隻身前往湖西鄉龍門裡正角土地公廟前海域浮潛採捕海膽，但傍晚近6時許開始漲潮時仍未歸，他的兒子電話連絡也無訊息，心生不測，而趕緊向海巡署岸巡第七隊報案。

澎湖岸、海巡及消防連日來把握黃金72小時搜救總動員，並發動本縣救難協會義消人員加入搜救行列，出動多艇多車與多人次及空拍機，和空偵機在海域與海岸線及水下擴大搜尋，但都搜尋未果。

直到今天下午1時20分接獲「新來發」漁船報案，於鳥嶼東0.5浬發現一具大體，澎湖海巡隊10087艇立即前往打撈，在下午4時許順利將其大體帶回馬公港，

海巡署呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。