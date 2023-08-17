美股上半年的走勢堪稱夢幻，但被視為華爾街大空頭的研究機構Rosenberg Research創辦人兼總裁羅森伯格（David Rosenberg），警告投資人不要繼續沉睡不醒，因為隨著當前市場風險不斷增加，去年股市暴跌的慘狀可能重演。

據Business Insider報導，羅森伯格表示，中國大陸通縮、惠譽調降美國評級後，美國政府的借貸成本可能上升，以及穆迪下調美國幾家地區銀行的信評後，迫在眉睫的信貸緊縮，這些都是該關注的風險。他還特別指出，9月恢復學貸支付之後，可能會影響美國年輕人未來支出。

羅森伯格周二在Rosenberg Research的YouTube官方頻道影片中提到，標普500指數遭嚴重高估，顯示股市根本不理解，抑或根本不知道這些不利因素；如果標普500指數的走勢反映出了這些風險因素的話，那還算好，但事實上，卻是根據完美假象所做出的反應。

羅森伯格認為，投資人應該避免「超級昂貴」的美股，轉而購買被低估且被嚴重做空的美國公債，他同時也推薦加拿大與亞洲（但不包含中國）股市，還有傳統避險資產黃金。

羅森伯格還警告，美國消費者現在已經是「窮途末路」，因為在歷史性通膨與急劇上升利率的壓迫下，美國消費者正在耗盡他們的儲蓄，而且信用卡債務不斷累積，讓他們準備迎來痛苦的經濟衰退。