韓國天王級男團Super Junior成員金希澈出了名帥氣，凍齡顏值至今仍打趴不少鮮肉偶像，最近他擔任好友「亞洲王子」張根碩個人YouTube節目《我是張根碩》的嘉賓，兩位男神暢聊當大明星的好壞；其中金希澈為了防瘋狂粉絲騷擾，換過9個電話號碼，張根碩也拿出通訊錄作證，感到不可思議。

張根碩在當完兵後回歸演員本業，也熱衷於經營個人YouTube頻道《我是張根碩》，展現主持的另一個樣貌；昨（16日）邀請同樣是韓國男神代表之一的偶像金希澈，從兩人互動中看出私交真的很好，張根碩當眾提出對金希澈一直以來的疑惑，就是時常更換手機電話號碼。

張根碩拿出手機通訊錄，一數就有9個金希澈。（圖／摘自《我是張根碩》YouTube）

對此，金希澈自信又無奈地表示，「這就是宇宙大明星的人生」，出道10多年的他至今還有瘋狂粉絲跟蹤，他解釋每當換了一個電話，就會接到粉絲打來問「哥哥換號碼了嗎？」導致他只能靠換手機電話號碼躲那些瘋狂粉絲。

張根碩也拿出手機秀出自己通訊錄中，就有9個金希澈，像是「金希澈」、「真金希澈」、「真真金希澈」、「新金希澈」、「金希澈換」等名稱。之後兩人也聊到共同煩惱，就是偏陰柔形象讓人誤會是「同性戀」，僅管有交過女朋友還是一樣，但也都不想解釋了。