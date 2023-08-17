高雄市政府海洋局17日偕同興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港以及林園等本市7大漁會與高餐藍帶廚藝卓越中心辦理合作簽署記者會，將本市海上捕撈及養殖魚種納入高餐藍帶課程教(食)材，讓高雄海味最在地的食用魚能夠蛻變成為國際性高級料理，並能廣泛讓國內外民眾認識，未來也會不定期使用水產品開發新菜色，讓世界知道高雄水產之「鱻」。

海洋局黃登福副局長(左)與高餐藍帶總經理游明鳳(右)簽署合作（圖片來源：高雄餐旅大學提供）

高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，高雄市漁產業發達，包含遠洋、沿近海以及養殖漁業，其年產值、產量為全台第一，且魚產豐富多元，多年來，海洋局致力於輔導及補助在地漁會、養殖漁業青年及漁產加工廠等進行產品開發與參展等，以提高水產品附加價值。此次結合高餐藍帶，以產地到餐桌構思進行發想，藉由交流學習、精益求精，讓在地食材與專業廚藝，完美呈現高雄漁產佳餚。

高餐藍帶總經理游明鳳表示，藍帶擁有超過125年的專業廚藝教學經驗，教學主廚們皆擔任過米其林星級餐廳或知名五星飯店主廚，高餐藍帶就坐落於風景優美的高雄餐旅大學校園內，高雄是個氣候宜人且物產豐富的海洋城市，有許多新鮮的在地漁產，感謝高雄市政府海洋局邀請高餐藍帶共同攜手合作，希望以最優質的高雄在地食材結合專業廚藝課程，一起把高雄物產帶向國際。

高雄市海洋局黃登福副局長與高餐藍帶游明鳳總經理還有與會來賓合影（圖片來源：高雄餐旅大學提供）

法國藍帶總裁Mr.Cointreau來訪高雄時也提到，台灣在地物產與法國傳統料理烹調方式相結合是未來的發展目標，把食材最原始的風味呈現在料理及甜點中，提升食物的層次，可以讓來藍帶學員精進對食材的運用技巧，同時也讓世界知道台灣物產之美。

海洋局黃登福、與本市漁會代表、高餐藍帶及高雄餐旅大學共同為合作簽署儀式合影（圖片來源：高雄餐旅大學提供）

（圖片來源：高雄餐旅大學提供）