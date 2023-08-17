高雄市政府海洋局17日偕同興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港以及林園等本市7大漁會與高餐藍帶廚藝卓越中心辦理合作簽署記者會，將本市海上捕撈及養殖魚種納入高餐藍帶課程教(食)材，讓高雄海味最在地的食用魚能夠蛻變成為國際性高級料理，並能廣泛讓國內外民眾認識，未來也會不定期使用水產品開發新菜色，讓世界知道高雄水產之「鱻」。
高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，高雄市漁產業發達，包含遠洋、沿近海以及養殖漁業，其年產值、產量為全台第一，且魚產豐富多元，多年來，海洋局致力於輔導及補助在地漁會、養殖漁業青年及漁產加工廠等進行產品開發與參展等，以提高水產品附加價值。此次結合高餐藍帶，以產地到餐桌構思進行發想，藉由交流學習、精益求精，讓在地食材與專業廚藝，完美呈現高雄漁產佳餚。
高餐藍帶總經理游明鳳表示，藍帶擁有超過125年的專業廚藝教學經驗，教學主廚們皆擔任過米其林星級餐廳或知名五星飯店主廚，高餐藍帶就坐落於風景優美的高雄餐旅大學校園內，高雄是個氣候宜人且物產豐富的海洋城市，有許多新鮮的在地漁產，感謝高雄市政府海洋局邀請高餐藍帶共同攜手合作，希望以最優質的高雄在地食材結合專業廚藝課程，一起把高雄物產帶向國際。
法國藍帶總裁Mr.Cointreau來訪高雄時也提到，台灣在地物產與法國傳統料理烹調方式相結合是未來的發展目標，把食材最原始的風味呈現在料理及甜點中，提升食物的層次，可以讓來藍帶學員精進對食材的運用技巧，同時也讓世界知道台灣物產之美。
（圖片來源：高雄餐旅大學提供）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。