財政部國庫署提醒，今年9月底前出生嬰兒，領取期限也是到今年10月底，儘速完成出生登記取得國內戶籍後於期限內領取。此外，該署進一步提醒，9月底前出生嬰兒應由父母或監護人代領，如果打算採登記入帳或ATM領現，應先領有嬰兒之健保卡，並使用父母或監護人的帳號或提款卡領取；如果採郵局領現方式，已領有健保卡之嬰兒，請代領人務必攜帶嬰兒之健保卡，若嬰兒尚未領有健保卡，得以戶口名簿正本或戶籍謄本正本作為嬰兒身分證明文件；代領人除攜帶嬰兒之身分證明文件外，亦須攜帶代領人身分證或居留證或健保卡等具照片之身分證明文件。

財政部國庫署進一步表示，尚未領取民眾(含9月底前出生嬰兒)，建議使用登記入帳作業，省時省力，免排隊，另民眾可至全國指定金融機構(含郵局)貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機臺操作領現或至郵局臨櫃領現。

財政部國庫署再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。